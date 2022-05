TYLKO NA PUDELKU: Kasia Moś komentuje awans Krystiana Ochmana do finału Eurowizji 2022. Zwróciła uwagę na WAŻNY SZCZEGÓŁ

Fffff 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ten chłopak ma piękny głos, ogromny talent posłuchacie piosenki ,,lubię wracać tam gdzie byłem już'' którą zaśpiewał z 3 innymi uczestnikami w The voice of Poland, to on najlepiej wypadł w tym utworze, jego głos wyróżniał się na tle innych. To że Polska pomaga Ukrainie ma znaczenie ale nie aż tak duże, ponieważ ten chłopak naprawdę pięknie śpiewa i to tego przekazuje swoje emocje, co też jest ogromnie ważne w śpiewaniu.