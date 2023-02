TYLKO NA PUDELKU: Filip Chajzer z kawką na wynos spaceruje z BYŁĄ (?) NARZECZONĄ! Dali sobie jeszcze jedną szansę? (ZDJĘCIA)

Wieść o rozstaniu pary była o tyle zaskakująca, że prowadzący "Dzień Dobry TVN" i Julia poznana za pośrednictwem aplikacji randkowej jeszcze do niedawna sprawiali wrażenie szaleńczo w sobie zakochanych. Chajzer był na tyle pewny swoich uczuć, że po zaledwie kilku tygodniach spotykania gotów był wystawić swoje mieszkanie na sprzedaż i wprowadzić się do ukochanej. Co więcej, celebryta w imię miłości sprawił sobie psa tej samej rasy, co pupil Julii.