TYLKO NA PUDELKU: Gwiazdy Polsatu były "ZAŻENOWANE angażem" Wiktorii Gąsiewskiej do imprezy sylwestrowej: "Nikt nie chciał z nią rozmawiać"

Rozstanie Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego było jednym z głośniejszych w minionym roku. To, że ta dwójka nie jest już razem, wyszło przy okazji after party po finale "Tańca z Gwiazdami", gdy to aktorka obściskiwała się i chodziła za rękę z jednym z tancerzy. Adam nie ukrywał, że zachowanie wieloletniej miłości było dla niego ogromnym ciosem...