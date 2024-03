TYLKO NA PUDELKU: Jak wyglądają rozwody w rodzinie królewskiej? Ekspertka wyjaśnia, ILE STRACIŁABY Kate Middleton

Ekspertka wyjaśnia, jak wyglądają rozwody w rodzinie królewskiej

Jak w każdym małżeństwie, tak i w małżeństwie royalsów, do rozwodu może dojść, jeżeli spełnione zostaną przesłanki rozwodowe. Prawo angielskie posługuje się sformułowaniem "bezpowrotny rozpad małżeństwa" (the marriage has broken down irretrievably), który domniemuje się szczególnie w przypadku separacji stron - rozpoczęła.