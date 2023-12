TYLKO NA PUDELKU: Jessica Mercedes i Kuba Karaś ZNOWU do siebie wrócili? OTO DOWODY (FOTO)

Życie Jessiki Mercedes to istny rollercoaster. Influencerka zdążyła już przyzwyczaić nas do tego, że wszystko zmienia się u niej niczym w kalejdoskopie: od stylizacji, przez wakacyjne destynacje, po... relacje z najbliższymi. Nie inaczej było z wyjątkowo burzliwym związkiem celebrytki z Kubą Karasiem , który po kilku rozstaniach i powrotach oficjalnie dobiegł końca w sierpniu zeszłego roku. Nie pomogła wówczas nawet terapia dla par.

W kuluarach krążyły słuchy, że za rozpad jej związku z Kubą Karasiem, z którym poznanianka związała się w 2020 roku, odpowiadać miała jej niegdyś serdeczna przyjaciółka, Julia Wieniawa. Plotkowano, że podczas pracy nad debiutancką płytą aktorka miała się zanadto zbliżyć do ówczesnego chłopaka Jess, o czym blogerka dowiedziała się ponoć z jego telefonu. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że Kirchner sama ochoczo podsycała krążące plotki, nagrywając wymowne tiktoki o zdradzie . Później wróciła jeszcze do tematu "przyjaciółki, która odbiła jej faceta" w rozmowie z Żurnalistą.

Jessica Mercedes i Kuba Karaś znowu razem?! Dowodów nie brakuje

Wszystko wskazuje na to, że 30-latka faktycznie żyje teraz zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami. Jak udało się ustalić Pudelkowi, blogerka już jakiś czas temu zdecydowała się wybaczyć Karasiowi i raz jeszcze wejść do tej samej wody, dając muzykowi nie wiadomo już którą z kolei szansę.

Dowodów na to, że ich uczucie rozgorzało na nowo, nie brakuje. Kilka dni temu na profil instagramowym stołecznej restauracji Regina trafiła seria zdjęć ze świątecznej imprezy, podczas której w roli DJ-a wystąpił Karaś. Na jednym z kadrów wyraźnie widać Jessicę Mercedes namiętnie całującą Karasia w szyję . Warto dodać, fotka z jakiegoś powodu dość szybko zniknęła z profilu lokalu, jednak w internecie nic nie ginie.

Jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości, że Jessica i Kuba ponownie tworzą show biznesową "it couple" (tylko nie chcą się tym póki co obnosić), wszelkie niejasności powinny rozwiać doniesienia naszego informatora. Otóż jakiś czas temu influencerka oraz członek zespołu "The Dumplings" byli widziani na warszawskim lotnisku, skąd mieli wybrać się na wspólną podróż poza Europę. Kirschner, która na ogół relacjonuje niemal każdy moment swojego życia, tym razem powstrzymała się jednak od trąbienia na około, dokąd i z kim wybrała się w kolejną podróż.