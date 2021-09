TYLKO NA PUDELKU: Joanna Krupa tłumaczy sesję z alpakami: "Czas nagrań został OGRANICZONY DO MINIMUM"

ddd 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Krupa wielka obrończyni zwierząt nosząca skórzane buty, torebki i karmiąca psy zabitymi krowami, świniami, jagnięcinką... Na yt jest jeden pierwotniak weganin, który wyraża się pogardliwie o jedzących mięso, że przyczyniają się do mordowania zwierzątek, a sam ma kota, którego karmi zabitymi zwierzętami. Posiadanie psa czy kota nie jest konieczne do życia, jest zwykła fanaberią przyczyniającą się do uboju zwierząt na psią czy kocią karmę. Sprawa alpak jest oczywiście naganna. Modelki mogły pozować z pluszowymi albo ekologicznie topless na drzewach, żadna różnica, wszak program jest nieistotnym gniotem i po obejrzeniu każdy zapomina co widział.