Michał Piróg zabiera głos ws. WYKORZYSTANIA ALPAK w sesji do "Top Model": "Ja NIE WIEM, czy się STRESOWAŁY"

Zdeklarowany wegetarianin przysiągł też, że to on zapoczątkował "modę" na dbanie o dobre samopoczucie zwierząt podczas sesji.

Ważne jest to, żeby spełniać wszystkie warunki i zwracać uwagę na ich komfort w czasie sesji. Zwierzęta biorą udział w sesjach zdjęciowych, w filmie. Proszę mi wierzyć, że byłem pierwszą osobą, która od początków "Top Model" zwracała na to uwagę, ponieważ widziałem podejście instrumentalne, a teraz takie nie jest.

Ja nie wiem, czy się stresowały . Zwierzęta chcą robić swoje rzeczy w trakcie, gdy my chcemy zrobić coś innego. Przez to, że nie są zmuszane do realizacji naszego pomysłu na siłę, wyglądają na zdjęciach bardzo niesfornie.

Jeżeli chciałbym na siłę pociągnąć zwierzę, to by za mną poszło, jeżeli go nie ciągnę, to zwierzę robi różne rzeczy, na które ma ochotę w danym momencie. To nam utrudnia pracę, ale nie widzę w tym żadnego problemu. Głupi ludzie wymyślili, żeby na zdjęciu było zwierzę, więc jak nam jest trudno, to już jest nasz problem.