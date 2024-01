TYLKO NA PUDELKU: Joanna Opozda KOMENTUJE wywiad prawnika Królikowskiego: "Sąd TRZY RAZY przyjrzał się zarobkom Antoniego i stwierdził, że..."

Lolz 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nadal nie rozumiem oburzenia o alimenty, skoro sąd to sprawdzał kilka razy i mają być wysokie to mają być wysokie. Ktoś tu kiedyś pisał, że żył w rozbitej rodzinie, matka alimentów nie brała bo wstyd, bo nie chciała. Finalnie dziecko (już dorosła osoba) całe dzieciństwo przeżyła na skraju ubóstwa, gdzie nowe dzieci ojca miały wszystko co chciały. Ale to jeszcze pół biedy, wchodząc w dorosłość ta osoba była goła i wesoła, bo skąd niby jakieś oszczędności matka miała mieć. Świetny scenariusz, zero myślenia o przyszłości dziecka, brońcie dalej facetów co nie płacą alimentów. I co z tego że 10000 miesięcznie? Mały będzie miał wszystko zapewnione i nawet jakaś kasę na przyszłość, czy to takie straszne? I to jeszcze kobiety piszą...