TYLKO NA PUDELKU: Justyna Gradek zażądała od męża podpisania "INTERCYZY WSTECZNEJ"! "Boi się o jego długi"

Dotarliśmy do bliskiej znajomej Justyny i Karola, która zdradziła nam, co była kością niezgody. Modelka miała być sfrustrowana nieodpowiedzialnym zachowaniem męża, którego ponoć musiała utrzymywać przez rok.

Karolowi upadła firma i popadł w długi. Większość znajomych się od niego odwróciła, a Gradek i jej rodzice próbowali mu jakoś pomóc. Justyna stwierdziła, że zasługują na świeży start i wynajęła nowe lokum. Czynsz za dom wynosił 7 tysięcy miesięcznie. On w tym czasie nie pracował i prawie wcale nie dokładał się do rachunków. Znajdował za to czas i pieniądze, by jeździć na imprezy do Warszawy i Trójmiasta , na których ostro balował w otoczeniu pięknych kobiet... - słyszymy.

Zaczął też wykorzystywać popularność żony, żeby unikać płacenia za drobne rzeczy. Raz zaprosił ją na masaż do salonu, a na miejscu okazało się, że Justyna musi dodać zdjęcie i oznaczyć nazwę firmy, bo on za jej plecami "dogadał się" barterowo! - dodaje nasze źródło.

Teraz Karol znów mówi o Justynie w mediach, bo chce wypromować swoją walkę, którą ma już za kilka dni. Co ciekawe na spotkaniu z prawnikami zastrzegł, że w sprawie rozwodowej godzi się na wszystko, tylko nie na to, by Justyna ona mówiła o nim negatywnie w mediach. Gradek zażądała, by Karol podpisał ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Chce chronić swoje interesy przed jego nieodpowiedzialnymi zachowaniami. Boi się o to jakie on może mieć długi i nie chce mieć z tym nic wspólnego. Niestety nie mają jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy - dodaje nasze źródło.