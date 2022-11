TYLKO NA PUDELKU: Krzysztof Gojdź broni Jakuba Rzeźniczaka: "W ciężkich chwilach zaszywał się u mnie w domu. Wiem, jak bardzo CIERPIAŁ"

Pilin 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Proszę pana, jest pan bardzo zepsuty tym całym show-biznesem i nie zauważy już pan co najmniej braku taktu w tej całej sytuacji. Tak naprawdę to żal mi was, pod maskami jesteście maszkarami, a nie pięknymi jak to wam się wydaje ludźmi. To wesele było balem maszkar. A w tym co pan napisał jest tak dużo obłudy... szkoda tylko czasu pisząc komentarze na takich jak wy, ale społeczeństwo nie może tolerować takiego zezwierzęcenia i jak widać po komentarzach nie toleruje.