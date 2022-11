Internauci ZASKOCZENI ślubem Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej

Jakub Rzeźniczak już od ponad roku układa sobie życie u boku Pauliny Nowickiej. Zakochani na ogół dość chętnie chwalą się miłosną sielanką w mediach społecznościowych, publikując romantyczne zdjęcia i relacjonując wspólne chwile. Niedawno para publicznie zagrzewała na przykład do boju reprezentację Polski przed meczem z Meksykiem, później ich obserwatorzy mogli zaś podziwiać na ich profilach ujęcia z wypadu do Miami. Z czasem okazało się, że podróż pary do USA nie była jedynie zwykłą wycieczką...

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub w Miami

W nocy z poniedziałku na wtorek Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka ogłosili, że postanowili zalegalizować swój związek. Przypomnijmy, że w styczniu tego roku piłkarz poprosił ukochaną o rękę w trakcie podróży do Nowego Jorku. W czasie pobytu na słonecznej Florydzie para stała się natomiast małżeństwem. Zakochani pochwalili się na Instagramie kilkoma ujęciami z ceremonii, na których można było podziwiać m.in., jak ubrani w ślubne stylizacje wymieniają pocałunki na plaży w Miami. Wspomnianą fotografię opatrzyli krótkim podpisem: "Mr & Mrs Rzeźniczak". Zaślubiny pary w mediach społecznościowych starannie zrelacjonował także Krzysztof Gojdź, który znalazł się w gronie zaproszonych gości.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka są już po ślubie. Internauci reagują

Pod ślubnym zdjęciem Rzeźniczaka i Nowickiej błyskawicznie zaroiło się od komentarzy ze strony internautów. Wielu użytkowników gratulowało świeżo upieczonym małżonkom i pod fotografią życzyło im szczęścia. Niektórzy byli jednak nieco zaskoczeni ogłoszeniem pary. W obliczu rodzinnej tragedii, która kilka miesięcy temu dotknęła piłkarza, wielu wyraźnie nie spodziewało się jego zaślubin. W komentarzach pod najnowszym postem Jakuba i jego małżonki pojawiły się opinie, że w obecnej sytuacji piłkarz nieco za szybko zdecydował się na ożenek.

Bardzo słabe to, bardzo, No gratulacje... ale czy to był odpowiedni moment na ślub... Ledwo co pochowałeś syna...; Lepszego momentu na ślub nie mogliście wybrać, naprawdę porażka; Jakie to jest przykre; Nie wierzę; Słabe to jest; To się nazywa wyczucie czasu...; Zupełnie nie na miejscu; Jestem w szoku; Naprawdę, skoro to taka wielka, prawdziwa miłość, to można było zaczekać (...); Żałobę nosi się w sercu, ale trochę taktu, przykre...; Serio? Teraz? Ten ślub nie uciekłby Wam... (...); Zdjęcie moim zdaniem nie na miejscu - możemy przeczytać pod postem Rzeźniczaka i Nowickiej.

Wielu internautów stanęło jednak w obronie piłkarza i jego ukochanej. W komentarzach nie zabrakło głosów, że fala krytyki, jaka wylała się na małżonków po publikacji ślubnej fotografii, jest kompletnie bezpodstawna i para ma prawo do szczęścia.

Dużo wytrwałości i cierpliwości! - życzył parze Jakob Kosel.

Z uwagi na dany moment, z którego powinniście się cieszyć, wyłączyłabym opcję dodawania komentarzy. Ludzie są okropni; A ja życzę szczęścia na nowej drodze życia (...); Ludzie, zostawcie już ich w spokoju! Dajcie wszystkim żyć. To ich sprawa, jak i kiedy. Nikt z Was całej prawdy nie zna; (...) Ludzie, opamiętajcie się!! Skupcie się na swoim życiu. Co za mentalność, wszyscy eksperci od analizy życia i zachowań innych; A czy wy macie świadomość, że ślubu przeważnie nie organizuje się w miesiąc czy dwa? (...). Życie biegnie dalej... Smutne, ale prawdziwe (...); Każdy człowiek robi to, co uważa za słuszne. I nie wam to oceniać; Każdy ma prawo do szczęścia, większość komentarzy tu jest obrzydliwa; Gratulacje, szczęścia na nowej drodze życia i nie przejmujcie się ludźmi, którzy wylewają tu swoje frustracje (...); W takim dniu, żeby tyle jadu im wylewać... Jesteście ludzie niepoważni. Niech żyją szczęśliwie! - pisali użytkownicy pod zdjęciem pary.

