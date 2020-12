TYLKO NA PUDELKU: Krzysztof Ibisz poleci HELIKOPTEREM po zagraniczną gwiazdę! "Polsat chce PRZYĆMIĆ Zenka w TVP"

Tegoroczny sylwester z uwagi na pandemię koronawirusa wzbudza jeszcze większe zainteresowanie niż miało to miejsce w poprzednich latach. Niemałą zagwozdkę, jak "ugryźć" temat organizacji imprezy sylwestrowej miały stacje telewizyjne, dla których jest to jedno z bardziej dochodowych wydarzeń w roku. Ostatecznie TVN zrezygnował z imprezy w ogóle, Polsat postawił na sylwestra w studio, a Telewizja Polska postanowiła organizować wydarzenie w plenerze.

Od kilku tygodni systematycznie wychodzą na jaw kolejne fakty dotyczące tego, co przygotowały dla widzów stacje. Wiemy już mniej więcej, kto wystąpi na sylwestrowych scenach oraz jakie zaplanowano atrakcje.

To jest pilnie strzeżona tajemnica stacji. Polsat chce przywitać Nowy Rok spektakularnie, by przyćmić Zenka w TVP. Prawdziwa bomba, która pozwoli ich pokonać - zdradza nasz informator, dodając, że za transport wielkiej gwiazdy odpowiedzialny będzie sam Krzysztof Ibisz, który uda się po nią aż do Mediolanu: