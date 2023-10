TYLKO NA PUDELKU: Krzysztof Stanowski odcina się Amadeuszowi Ferrariemu: "Nie będę polemizować z LUDŹMI Z MARGINESU"

xxxxxxxxxxx 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

obejrzałam trochę tych youtuberskich paści na temat tej afery. Napiszę jedno- oni WSZYSCY to prostaki, myślałam, że np. Wardęga to w miarę przyzwoity koleś, natomiast też nie potrafi chociażby nie przeklinać w materiałach, czy wypowiadać się sensownie i rzeczowo, o co z wami chodzi. Gadacie na Fame, a wasze treści wybrzmiewają bardzo podobnie, ja proponuję trochę autorefleksji wam wszystkim, bo wam się trochę poprzewracało, każdemu jednemu z was. Każdy z was w jakiś tam sposób ogłupia społeczeństwo i demoralizuje nastolatków, czy, co gorsza, dzieci.