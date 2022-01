TYLKO NA PUDELKU: Kulisy szokujących wydarzeń z Dariuszem Opozdą. "BYŁY TRZY INTERWENCJE POLICJI"

Łącznie były trzy interwencje. W przypadku dwóch pierwszych interwencji dzwoniły zwaśnione strony. Raz jedna, raz druga, czasem obie na raz . Jeżeli udało się poinformować strony o toku dalszego postępowania, to patrol odjeżdżał. To są sprawy podziału majątku, więc my, dopóki nie będziemy mieć jakichś prawomocnych rozstrzygnięć, do kogo należą konkretne pomieszczenia, lokale, to ciężko jest nam powiedzieć, czy ktoś zajmuje prawnie czy bezprawnie ten lokal - mówi nam st. asp. Tomasz Piwowarski.

Trzecia interwencja odbyła się po zgłoszeniu od pracowników firmy ochroniarskiej, po tym, kiedy było słychać strzał. Na miejscu policjanci wykonali czynności, oględziny. Będziemy badać, czy doszło do przestępstwa, jeżeli tak, to do jakiego. Sprawdzimy, czy ta broń był przerabiana, czy też nie była przerabiana, jeżeli to była broń czarnoprochowa, to na taką broń nie jest wymagane zezwolenie, ale jeśli uległa jakimś konstrukcyjnym zmianom, to wtedy biegły się wypowie i będziemy kwalifikować - mówi st. asp. Tomasz Piwowarski.