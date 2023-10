TYLKO NA PUDELKU: Maffashion ROZSTAŁA SIĘ z "Blue Baby"! "Julia jest teraz szczęśliwa"

Hahaha 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Dla mnie to oznacza,ze on byl tzw plastrem (wszyscy to przezylismy, przykre to jednak takie jest zycie). Odzyskala sile i leci dalej. Ona widac do niego nic nie ma czyli moze to ona zakonczyla relacje, a on moze poczul sie dotkniety i dlatego zrobil unfollow. Takie tam rozkminki ;)