Maffashion relacjonuje wakacje z synem. Towarzyszy im... Blu3aby. "Bez płaczu, AFER i innych problemów" (ZDJĘCIA)

Dziewczyny walczcie o związki zwłaszcza gdy z nich są dzieci . Zafundowanie dziecku nowej mamy czy taty to największy koszmar dla niego . Zadnen obcy mężczyzna nie pokocha dziecka cudzego mężczyzny . Podświadomie będzie je „ eliminował” tak samo kobieta dzieci innej kobiety . Bo one są dowodem na to ze ten nowy mężczyzna i ta nowa kobieta nie są nikim wyjątkowym :) bo z ta wyjątkowa osoba ma już dziecko . Zrozumcie to . Żadna pachworkowa rodzina nie da szczęściu dziecku . Dzieci dorastają maja ogromne problemy emocjonalne . Jak nyslsicie dlaczego jest tak duży problem psychiatryczny wśród dzieci i młodzieży ??? Nie dajcie sobie wznowić ze rozstania są okej . Są pod warunkiem naprawdę ciężkich sytuacji wnrodzinie i gdy nie dansie już tego uratować . Szanujcie siebie nawzajem , słuchajcie siebie nawzajem , bądźcie dla siebie przyjaciółmi . Miłość to nie są tylko wzloty i ciągła adrenalina . Życzę Wam tego z całego serca .