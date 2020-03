TYLKO NA PUDELKU: Maja Rutkowski relacjonuje badanie na pokładzie samolotu: "PUSTE LOTNISKA. Na pokład wkroczył żołnierz obrony terytorialnej"

W obliczu zagrożenia koronawirusem nawet nieznający strachu Krzysztof Rutkowski i jego ukochana małżonka Maja zmuszeni byli podporządkować się wprowadzonym na czas epidemii dyrektywom. Jeszcze do niedawna para detektywów przebywała na misji w Grecji , jednak postanowiła wrócić jak najszybciej do ojczyzny, obserwując zaostrzającą się sytuację w kraju.

Do dziś nie było żadnych kontroli - relacjonuje nam Maja. Co odczuwalne, to dość puste lotniska i w tej chwili, kiedy wylądowaliśmy na lotnisku, w samolocie żołnierz z wojsk obrony terytorialnej mierzy wszystkim temperaturę i wszyscy są wstrzymani w samolocie - mówi.