TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek NIE ODPOWIE na zaczepki Górniak. "Nie chce dyskutować z kimś, kto nie rozumie powagi sytuacji"

A.S. 11 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Studiuję medycynę, jestem z rodziny lekarskiej, wszyscy się zaszczepiliśmy. Nie uważam jednak , że szczepienia powinny być obowiązkowe, bo każdy ma prawo decydować o sobie. Nie uważam też osób niezaszczepionych w żaden sposób za gorsze, bo zaszczepienie się to żadne kryterium wartości! Na mojej uczelni odsetek zaszczepienia to na tę chwilę 87%. Nie zachęcam, nie odradzam, każdy powinien robić to, co uważa za najlepsze dla siebie. Zarówno szczepienie jak i obawa przed nim jest wyrazem troski o siebie i to jest normalne :)