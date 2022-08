TYLKO NA PUDELKU: Mamy pierwsze zdjęcia Maffashion i Mateusza "blu3aby"! Z NIETĘGIMI minami wychodzili ze stacji benzynowej (ZDJĘCIA)

Mau 15 min. temu zgłoś do moderacji 31 4 Odpowiedz

Przeciez Seba przyznal sie, ze to on ja zdradzal pierwszy. Moze juz od dawna to bylo skonczone. Niech robi co chce, jest mloda, sliczna, ma cale zycie przed soba. Ja odeszlam po 12 latach i 1.5 roku zajelo mi otrzasniecie sie. Ale kazdy chce albo miec kogos, chce sie przytulic albo chociaz muec tylko seks. Przestancie robic z kobiet dziwki, ktore rozwieraja nogi. Kobiety tez chca przyjemnosci, sukcesu i czasem nie chodzi o malzenstwo albo tworzenie rodziny. Takie wciskanie kitu o milosci do grobowej deski i kobietach cnotkach to jest bajka. Zycie jest jakie I kazdy czlowiek chce szczescia, nawet chwilowego. Przestancie oceniac i zyjcie swoim zyciem a nie cudzym.