TYLKO NA PUDELKU: Marietta z "Hotelu Paradise" zawalczy w FAME MMA! "Jest to bardzo ciekawa postać"

Melisa 3 min. temu

Przykre to wszystko i żałosne. Upadek godności, moralności, wartości. Kasa, sława, układy. Ktoś to ogląda... A gdzie pasja, rodzina, praca? Płytkie to wszytko i smutne. Ludzie nie szanują siebie i innych. Dobrze, że nie oglądam telewizji, z portalami też trzeba skończyć a skupić się na sobie, zdrowiu przede wszystkim. Zdrowia życzę. Pomyślności. Wolę naturę. Spokój...