Popek Monster wystąpi w kolejnej edycji Fame MMA 7. Internauta: "Masakra. Tę walkę sobie ODPUSZCZĘ" (FOTO)

A82 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

No przecież on nic nie widzi na te zdeformowane przez tatuaże oczy... Kiedyś było głośno o tym jak się rozbijał samochodami na Powiślu....teraz nic, przypadek? Najlepiej wystawić takiego kogoś, będzie fejm... Serio to ktoś ogląda?