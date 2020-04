TYLKO NA PUDELKU: Fani oskarżają Zusje o to, że walczyła pod wpływem narkotyków. Organizator Fame MMA komentuje: "To jest mocno nie na miejscu"

Obserwując podejrzane zachowanie zawodniczki, internauci postawili bezwzględną diagnozę - Zusje była ich zdaniem pod wpływem środków odurzających . Byłoby to, co prawda, zarówno wbrew kodeksowi potyczek MMA, jak też postanowieniom samej Zusje, która ponoć nie tyka narkotyków od czasu głośnego wylądowania na odwyku .

Taniec to był hakken, gabber dance, hard style. Zwał jak zwał, do tego jest specjalna muzyka, taka jak puściłam właśnie na wejście. (...) Na konferencjach ludzie bardzo dużo mówią, dużo obiecują, a w oktagonie nie pokazują nic. Moim planem było to, żeby na konferencjach pokazać się z miłej, fajnej, sympatycznej strony, a potem na oktagonie na wejściu zrobić totalny rozp***dol. (…) Jest moc, ja całe życie taki chaos miałam w sobie. To jest cząstka mnie. (…) Ja mam stalową szczenę, zawsze walczę do końca - mówiła wyraźnie podniecona perspektywą kolejnych walk Smogulecka.