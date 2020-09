TYLKO NA PUDELKU: Marina odpowiada na zaczepkę Mai Sablewskiej: "TAKA JUŻ JESTEM"

Marina z niesłabnącym zaangażowaniem próbuje udowodnić, że jest utalentowaną wokalistką i performerką, zdolną do podboju polskiej sceny muzycznej. Żona Wojciecha Szczęsnego założyła nawet własną wytwórnię, a nowe piosenki nagrywa we własnym studiu. Premiery kawałków okrasza widowiskowymi teledyskami, na których, co widać na pierwszy rzut oka, raczej nie oszczędza.