TYLKO NA PUDELKU: Mariusz Przybylski tłumaczy, dlaczego Filip z "Top Model" nie wystąpił w jego pokazie: "Jego sylwetka BARDZO SIĘ ZMIENIŁA"

Iwo 24 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Do wszystkich 'znawców' mody. Kiedy model jest bookowany do pokazu, agencja przekazuje jego wymiary żeby ubrania mogły zostać przygotowane w dobrym rozmiarze albo w ogóle odbywają się wstępne pomiary. Przed samym pokazem zawsze odbywa się przymiarki, obecne są krawcowe itd, ubrania są wtedy dopasowywane ma tip-top. Dlatego modelki i modele trzymają wymiary - jak spadnie kilka cm to nie jest tragedia, bo to da się na szybko załatwić. Jeżeli jednak gość zwiększa swoje wymiary i najwyraźniej albo tego nie monitoruje, albo nie ma agencji, która by pilnowała żeby tego typu informacja była przekazana, albo jest po prostu niepoważny i nadaje się co najwyżej do reklamowania majtek (bo tam mu się wymiar przez pół roku nie zmieni).