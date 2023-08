TYLKO NA PUDELKU: Miasto chce odszkodowania za wypadek syna Sylwii Peretti. Prawnik nie ma wątpliwości i wspomina o alkoholu

sylwia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To raczej wydaje się oczywiste kto powinien zapłacić za szkody. Skoro taki nie żyje, to ze spadku. No chyba miał kasę skoro był właścicielem takiego auta? Zarabiający w markecie ubezpiecza się od szkód przez dzieci wyrządzone. Organizator każe podpisać, że rodzic zapłaci za szkody wyrządzone przez dziecko. A ten tu dorosły facet rozwalić mógł most prowadząc taki a nie inny tryb życia i nie miał kasy ani ubezpieczenia na to? Jakby jechał 40 to by mostu, muru nie naruszył. Co najwyżej latarnię przechylił. A jeszcze życie ludzkie, spokój rodzin przypadkowych przechodniów na drodze ulicznych rajdów. To trzeba być bogatym, aby się tak "bawić". Każdy siadający po pijaku za kółko powinien być bogatszy niż Pan Peretti i Pani Kozidrak. A jak nie, to jeździj zgodnie z przepisami, miej typowe miejskie auto i nie chlaj ze 24 godziny przed posadzeniem liter na miejscu dla kierowcy. To jest miejsce dla odpowiedzialnych osób, które wiedzą że ten przedmiot waży ponad tonę i może rozwalić człowieka, ale też wiele kosztownych rzeczy. Albo znajdź takiego co cię ubezpieczy.