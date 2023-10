TYLKO NA PUDELKU: Monika Richardson odpowiada na krytykę internautów po marszu i GRZMI: "Nie jesteśmy homofobami, antysemitami, ani szowinistami"

Kasia 28 min. temu zgłoś do moderacji 38 17 Odpowiedz

Mam gdzieś , kto będzie rządził, ale 67 lat pracować nie chcę, bo jestem kobietą i nie mam na to siły. Urodziłam 2 dzieci i mam dość ! Dlatego przede wszystkim biorę udział w referendum. Facetom PO zwiększyło z 65 na 67 lat, a kobietom z 60 na 67 lat. Wrócą do tematu to pewne. To jest przesada.