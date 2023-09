TYLKO NA PUDELKU: Na plan nowego show TVP wezwano LEKARZA do Edyty Górniak. "Produkcję ZAMUROWAŁO"

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Was, że od połowy września TVP wystartuje z nowym rozrywkowym formatem zatytułowanym tajemniczo "Rytm Dwójki". W każdym odcinku gwiazdy związane z publicznym nadawcą będą występować z uczestnikami z muzycznych programów emitowanych w stacji. Wśród liderów nie mogło oczywiście zabraknąć Edyty Górniak , która od lat już sprawuje funkcję flagowej twarzy Telewizji Polskiej.

Jak ujawnił nasz informator, stacja złożyła gwieździe ofertę nie do odrzucenia. Edyta Górniak dostała aż trzy garderoby, kierowcę do dyspozycji 24 godziny na dobę, dowolność w wyborze utworów, dziewięcioosobową ekipę i przede wszystkim największą gażę. Wynegocjowany przez artystkę kontrakt opiewa na setki tysięcy złotych.

Na plan nowego show z Edytą Górniak został wezwany lekarz

Tymczasem z planu "Rytmu Dwójki" docierają niepokojące wieści. Okazuje się, że Edi pojawiła się na planie show chora, co uniemożliwiło realizację odcinka. Struny głosowe divy były tak nadwyrężone, że aż na miejsce trzeba było wezwać lekarza. Wszystko wskazuje na to, że produkcja potrwa dłużej, niż zakładali włodarze stacji, co niewątpliwie może łączyć się z dodatkowymi kosztami.