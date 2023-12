TYLKO NA PUDELKU: Nina Terentiew wspomina Krzysztofa Respondka: "Jego skromność była czymś rzadkim"

Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie . Zmarł dziś o 12:52 . Znaliśmy się ze 30 lat. W kabarecie Rak występowaliśmy razem od 2000 roku. Jaki był Krzysiek? Zawsze robił wszystko, żeby bawić ludzi. Za to będą go pamiętać, za jego pogodę ducha i radość - powiedział Krzysztof Hanke w rozmowie z portalem "Ślązk".

Nina Terentiew ceniła sobie współpracę z Krzysztofem Respondkiem. Tak go wspomina

Właściwie nigdy nie widziałam go smutnego, zawsze był uśmiechnięty, serdeczny. Nie mówię tego bynajmniej dlatego, że go nie ma - choć ciężko jest mi to sobie uświadomić - tylko dlatego, że naprawdę taki był. Najbardziej utkwiło mi w pamięci jego wykonanie piosenki Dżemu "Czerwony jak cegła" - to było mistrzostwo. Jeżeli mnie słyszy, to go całuję z całego serca i życzę mu, żeby śpiewał w niebie tak pięknie jak na ziemi i wszystkim rozdawał swoje uśmiechy - skwitowała Nina Terentiew.