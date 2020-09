TYLKO NA PUDELKU: Oczekująca na wyniki biopsji Sara Boruc może liczyć na męża: "WSPIERA MNIE"

Kokardka 39 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Sama przechodziłam to rok temu Ale do głowy by mi nie przyszło ogłaszać to w Social media 🥴 taka byłam zestresowana, że nawet rodzinie nie powiedzieliśmy Na szczęście wszystko okej. Dużo zdrowia Saro 🍀🍀🍀🤞