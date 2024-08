TYLKO NA PUDELKU: Organizator koncertu Smolastego w Nysie zabiera głos ws. dwugodzinnego spóźnienia: "POTĘPIAMY takie podejście"

Organizator koncertu Smolastego potępia zachowanie wokalisty

29-letni piosenkarz zaliczył olbrzymi falstart, docierając na teren Jeziora Nyskiego z ponad 2-godzinnym spóźnieniem . Niestety, nie udało mu się wynagrodzić cierpliwości fanów, których otwarcie przeprosił za niedyspozycję wokalną. Swoim buczeniem i rzucanymi głośno wyzwiskami wyraźnie dali do zrozumienia, co uważają na temat lekkomyślności gwiazdora.

Przedstawiciele Smolastego przez cały dzień unikali kontaktu z mediami. Pudelek dotarł jednak do organizatora koncertu. Wprost przyznał, że w bogatej historii festiwalu nie doszło dotychczas do tak wielkiego skandalu .

Lakonicznie byliśmy informowani o tym że dojdzie do spóźnienia, jednak nie takiej formy spodziewaliśmy się od gwiazdy wieczoru. Obecnie jestem w stałym kontakcie z menadżerem i zażądałem wyjaśnień. Rozmowy między nami trwają. Daliśmy sobie czas do środy. Jest rzeczą oczywistą, że potępiamy takie podejście do nas jako organizatorów, ale w sposób szczególny do naszej publiczności, która oczekiwała pięknego i zagranego z serducha koncertu. Miało to być piękne zakończenie Festiwalu Ognia i Wody, który już od 14 lat budujemy. My jesteśmy rozczarowani. Pierwszy raz coś takiego się zadziało - przekazał Łukasz Bogdanowski, manager ds. promocji i marketingu ośrodka Akwa Marina.