Blanka WYGWIZDANA przez kibiców Śląska i Lechii (WIDEO)

W piątek Śląsk Wrocław zmierzył się z Lechią Gdańsk w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W przerwie meczu odbył się mini koncert Blanki. Wokalistka wkroczyła na murawę, by wykonać słynną "Bejbę". Co na to kibice? Chyba nie byli zadowoleni...