TYLKO NA PUDELKU: Partner Qczaja o eurowizyjnych pląsach Blanki: "Od początku jestem za Izraelem"

Na przekór hejterom Blanka awansowała do finału tegorocznej Eurowizji . W sobotę "Bejba" będzie miała szansę zostać nowym hitem Europy. Co prawda, bukmacherzy dają największe szanse Szwecji i propozycji od Loreen, ale wszystko może się zdarzyć. W końcu jeszcze kilka tygodni temu mało kto spodziewał się, że show Blanki ewoluuje w dobrą stronę.

Kolorowe nakładki to niejedyna zmiana w występie. Blanka odświeżyła stylizację i oprócz śpiewu, pochwaliła się gibkością w tańcu. Kulminacyjnym momentem krótkiej choreografii był szpagat w powietrzu. Być może to właśnie on dał Polsce kilka punktów więcej.