TYLKO NA PUDELKU: Nauczycielka śpiewu ocenia eurowizyjny występ Blanki. Jednego jest pewna

Hhhh 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Po co komentować wygląd że ma polsko bułgarski? Trochę to ksenofobiczne a nawet bardzo. Polacy ogólnie są bardzo różni pod względem typów urody, bo kiedyś Polska byla zamieszkana przez różne narody. Zresztą wystarczy się przyjrzeć, że dużo u nas szatynów, brunetów wcale nie ma dużo blondynów takich jak np w Szwecji, u nas są różne geny a Polacy lubią się chwalić swoją słowiańskością a to nie do końca tak jest, jakby każdy sprawdził swoje pochodzenie etniczne to mógłby się mocno zdziwić. Nie ma czegoś takiego jak ,,czysty Polak".Ludzie jak komentujecie śpiew,taniec i występ to się tego trzymajcie a nie czyjegoś wyglądu, każdy jest inny i dobrze że ludzie na świecie mają różne typy urody, bo byłoby nudno.