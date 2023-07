TYLKO NA PUDELKU: Patryk Jaki odpowiada Krzysztofowi Skibie. "LIZUS Platformy Obywatelskiej o intelekcie liścia"

Gosc 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Wlos z glowy nie spadnie KSad…, bo filepedo sa pod parasolem ochronnym. Wiedza duzo I jakby co, to zaczna mowic, wiec nie jest mozliwe, by im zrobic kuku. Pod KSad nie mozna oczywiscie komentowac, wiec niniejszym tutaj to czynie.