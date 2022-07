TYLKO NA PUDELKU: Paweł Tyburski został SKAZANY za wtargnięcie na posesję kosmetolog!

Pudelek skontaktował się wówczas z oskarżaną przez celebrytę kosmetolog. Pani Anna wystosowała wówczas specjalne oświadczenie, w którym odniosła się do zarzutów Pawła Tyburskiego. Kobieta twierdziła, że po wykonanych przez nią zabiegach były uczestnik "Love Island" nie stosował się do jej zaleceń i bez konsultacji "zaczął działać na własną rękę". W oświadczeniu pani Anna opisała zabiegi, które wykonała Tyburskiemu, podkreślając, że ostrzegła go przed ewentualnymi konsekwencjami wizyty u innego specjalisty. Kobieta otwarcie nazwała celebrytę "osobą uzależnioną od zabiegów", twierdząc również, iż on sam sobie zaszkodził, gdyż "dążył do nieosiągalnego ideału".