Paweł Tyburski znów uderza w kosmetolog: "Byłem twoim KRÓLIKIEM DOŚWIADCZALNYM! Modlę się, by tę kobietę DOPADŁA SPRAWIEDLIWOŚĆ"

Nie była to tajemnica, że miałem zrobione usta, bo było to widać i dlatego chciałem rozpuścić... i to były dwa zabiegi, które w życiu robiłem, które nie są inwazyjne... dotarło do mnie, że rzeczywiście usta wyglądały na za duże, a chciałem wyglądać naturalnie... więc je chciałem rozpuścić... to ktoś uzależniony od kwasu dodaje czy usuwa? Ktoś uzależniony chce efekt naturalny i widzi, że jest za dużo czegoś czy pcha w siebie ile wlezie? Ania miała tylko rozpuścić usta.

Ja się spytam, czy wszystkim wydałaś paragony? - dopytywał. To chyba też przestępstwo, co? Pytam się, co ma piernik do wiatraka? Co to ma do tego, że spierniczyłaś mi zabieg, którego się nie wykonuje? Czemu mi nie powiedziałaś, że zabieg spowoduje, że twarz mi się zapadnie. (...) Bo sama tego nie wiedziałaś, byłem twoim królikiem doświadczalnym.