TYLKO NA PUDELKU: Play NIE PRZEDŁUŻY WSPÓŁPRACY z Barbarą Kurdej-Szatan! "Mają dosyć zamieszania i AWANTUR"

ja dargo 2 min. temu

Kruwa! KRUWA!! CO TAM SIE DZIEJE! Bardzo dobrze, nic tk nie cieszy jak celebrytka sprowadzona na ziemię. Wydawało się, że jest kimś między bogiem a świętym. Niestety, jesteś tylko chodzącym produktem, który ma się sprzedawać. Okazuje się, że nikgo nie interesuje opinia takiego tworu na jakiekowliek tematy. Kibicuję mocno, mam nadzieję że Pani Kurlej-Szatan zrozumie, że jej wartość to twarz i ciało - to co ma w głowie nikgo nie interesuje.