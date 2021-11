Barbara Kurdej-Szatan NIE POJAWIŁA SIĘ w świątecznej reklamie Play! Sieć już skomentowała sprawę

oburzona 25 min. temu zgłoś do moderacji 56 9 Odpowiedz

Reklama z jej twarza jest dla mnie nie do zaakceptowania. Wlasnie skonczyla mi sie umowa abonament telefoniczny i szukalam z kim by podpisac nowa umowe. Na jednej ulicy mam wszystkie firmy. Wszedzie weszlam tylko do PLAY nie. Nawet gdyby bylo za darmo to ja nie chce miec z nimi nic do czynienia.