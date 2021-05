TYLKO NA PUDELKU: Produkcja "The Voice of Poland" NIE CHCE Rafała Brzozowskiego w jury? "On nie ma żadnych osiągnięć"

Już od kilku tygodni pojawiają się plotki, według których Rafał Brzozowski miałby zostać nowym jurorem The Voice of Poland . Zdobywca 33. miejsca w tegorocznym konkursie Eurowizji miałby zastąpić Michała Szpaka albo Urszulę Dudziak, których nie zobaczymy więcej w fotelach jurorskich. Teraz okazuje się jednak, że jego los wcale nie jest jeszcze przesądzony. W tym przypadku Telewizja Polska nie jest bowiem jedyną stroną decyzyjną i nie może zwyczajnie narzucić swojego kandydata.

Jak dowiadujemy się z rozmowy z naszym informatorem, decyzje w sprawie nowych jurorów The Voice of Poland podejmowane są wspólnie przez trzy podmioty: produkcję, osobę decyzyjną z ramienia Telewizji Polskiej oraz licencjodawcę. Ostateczne zdanie we wszelkich kwestiach ma ten ostatni - w tym przypadku są to akurat Holendrzy, przez których format The Voice został stworzony.