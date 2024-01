TYLKO NA PUDELKU: Robert El Gendy komentuje zwolnienie "Kurzopków" z "PnŚ": "Pewnie mają już JAKIŚ INNY POMYSŁ..."

Iga 56 min. temu zgłoś do moderacji 36 7 Odpowiedz

Proszę zmienić współprowadzacą Panu Robertowi. Nie pasują do siebie. Pani strasznie sztywna nie nadająca się do luźnego pasma śniadaniowego. Może jako dziennikarka ok ale nie do śniadaniówki. P. Robert wesoły z przyjazna aparycja wprowadzający luźna atmosferę a Pani takiej atmosfery nie wprowadza jest "ciężka" w obyciu przed kamerą. Nie ma lekkości ani prowadzenia programu ani nie wprowadza atmosfery "do kawy"