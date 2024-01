TYLKO NA PUDELKU: Robert El Gendy ROZSTAŁ SIĘ z matką swoich synów! "Moje życie przewróciło się do góry nogami"

Magda 16 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Współczuję. Czasem myślę co by było gdybym rozstała się z mężem (kochamy się, wspieramy, wspólne cele pasje, pełne zaufanie a mimo to kilka razy nasze drogi zaczęły się rozjeżdżać, na zmianę "korygowalismy" kurs) - byłabym załamana. Jesteśmy 18lat razem, dwójka dzieci, piękne przeżycia, to zaufanie, poczucie że można na sobie polegać, wolność jednocześnie. Nie sądzę że drugi raz coś takiego bym zbudowała. Do tego trzeba odpowiedniej osobowości, wizji, czasu. Nic tylko dbać o związek, nie myśleć wyłącznie o sobie, pracować nad sobą dla siebie i innych