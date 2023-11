TYLKO NA PUDELKU: Sylwester marzeń TVP jest zagrożony?! "Panuje coraz bardziej NAPIĘTA atmosfera"

Sonda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 71 43 Odpowiedz

Zgadzasz się ze mną czy masz odmienne zdanie napisz w komentarzu dlaczego tak lub dlaczego nie. Szanuje twoją opinię. Czy wy też zauważyliście że na pudelu codziennie publikowane są około 3 artykuły o mężczyznach którzy kochają inaczej jak ksiądz który wchodzi w ministranta. O że odnoszę wrażenie jakby ktoś na siłę wpychał nas wieczorową porą do klubu dla gejów na co nie mamy wszyscy tutaj ochoty. Mam świadomość że jest promil ludzi z takimi preferencjami seksualnymi jak ksierza ale codzienna pochwałą takich zachowań w artykułach sugestywnych że to jest coś fajnego to już przesada. Promuje się to używając socjotechniki . Pokazywanie opaleni muskularni influenserzy modele tiktokerzy youtuberzy aktorzy muzycy bogaci i sławni co ma trafiać do podświadomości czytelnika aby oni chcieli również papugowac swoich idoli. Bycie gejem staje się modne jak lody ekipy. Nawet dzieciaki dla lansu kupowały papierek po lodach żeby zaimponować. To samo dzieje się z dzisiejszą młodzieżą chcą być jak ich idole bogaci sławni i homoseksualni . To nie jest ich natura to jest tylko moda wywierana ogromną presją mediów