TYLKO NA PUDELKU: Szykują się zmiany w "Halo, tu Polsat"! "Produkcja rozważa roszady"

zgłoś do moderacji

Szkoda bo pan Sikora super prowadzący uzdolniony nie tylko.w tym temacie bardzo go publiczność polubiła i uważamy że właśnie on powinien być prowadzącym.a nie zastępującym. Chyba pan Niszczał też to widzi i da szansę młodemu zdolnemu człowiekowi a pan Ibisz ma dosyć obowiązków także niech odda to.kolefze na dodatek ma małe dziecko to.mu się trochę wolnego przyda. Tysiące zapewne będzie zadowolonych albo.i dużo dużo więcej jak zobaczymy przesympatycznego.pana Sikorę..Oczywiście cenie pana Ibisza bo.jakze byoglo.btc inaczej ale trzeba stawiać i na młodość .