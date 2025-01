Podano wyniki oglądalności trzech śniadaniówek. Która stacja wygrała?

"Dzień Dobry TVN" wygrywa z "Pytaniem na Śniadanie". Najnowsze wyniki oglądalności

Ilu widzów przyciągnęły programy śniadaniowe w ostatnim miesiącu 2024 roku? Portal Wirtualne Media, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement, poinformował, że "Dzień Dobry TVN" pozostaje liderem wśród porannych pasm telewizyjnych. Format TVN-u w grudniu 2024 r. gromadził średnio 376 tys. widzów, co zapewniło mu 8,20 proc. udziału w rynku. To wzrost o 22 tys. widzów w porównaniu do listopada ub.r. oraz o 480 widzów w stosunku do grudnia 2023 r.