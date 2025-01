Klaudia Carlos i Piotr Wojdyło ROZSTAJĄ się z "Pytaniem na Śniadanie"! Wiadomo, kto ich zastąpi

Od listopada nową szefową "Pytania na Śniadanie" jest Barbara Dziedzic , która objęła stanowisko po Kindze Dobrzyńskiej . To właśnie ona odpowiada za ostatnie zmiany w śniadaniówce TVP, które obejmowały ponowne zaangażowanie Łukasza Nowickiego oraz zmiany w duetach prowadzących. Joanna Górska , która wcześniej tworzyła parę z Robertem Stockingerem , teraz prowadzi program z Nowickim. Z kolei do Stockingera dołączyła Krystyna Sokołowska .

Od stycznia widzowie "Pytania na Śniadanie" będą mogli zobaczyć na antenie dwa nowe duety prowadzących. Beata Tadla poprowadzi program w parze z Robertem El Gendym, a Katarzynie Pakosińskiej partnerować będzie Tomek Tylicki. Jest to kolejna zmiana wprowadzona przez Telewizję Polską w popularnym programie śniadaniowym. W grudniu 2024 roku do grona prowadzących dołączyła Krystyna Sokołowska, która pojawiła się na antenie u boku Roberta Stockingera. Do programu powrócił również uwielbiany przez widzów Łukasz Nowicki tworząc parę z Joanną Górską. Niezmiennie o poranku widzów w nowym roku witać będą także Kasia Dowbor oraz Filip Antonowicz - czytamy.