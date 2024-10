Małgorzata Opczowska zdradza, co dalej z jej karierą po likwidacji "Poranka". Wróci do "PnŚ"? Mamy komentarz prezenterki

Przez dłuższy czas to było milczenie, a potem to był telefon. Dowiedziałam się telefonicznie, że nie ma mnie w grafiku. Mnie chyba najbardziej brakowało tego, że nie mogłam się pożegnać z widzami, z ekipą, z którą pracowałam - mówiła.

Było miło, ale się skończyło. Niestety, lifestylowy "Poranek" znika z anteny wPolsce24. Miło mi było Was budzić i zapraszać interesujących gości, poruszać dla Was ciekawe, ludzkie, ważne i zabawne tematy. Kolegom ze stacji życzę powodzenia i rozwoju - napisała na Instagramie.

Co dalej? Plany mają to do siebie, że lubią ciszę. Ale na pewno dam jeszcze znać. Do zobaczenia! - przekazała nam.