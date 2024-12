TYLKO NA PUDELKU. Górska i Stockinger pożegnali się z widzami, jednak NIE ZWOLNIONO ich z "PnŚ". "Pojawią się zmiany w ich duetach"

Jasne, że ich nie zwolnią. Nowa szefowa przeszła do Pytania z ddtvn i zapewne to ona ściągnęła tam Stockingera! ;)) Tak więc nie sądzę, żeby go teraz zwolniła. Na dobre mu wyjdzie zmiana partnerki, bo Górska wg mnie, nie pasuje do tego formatu w ogóle. Do Roberta pasowałaby np. Paulina Chylewska!