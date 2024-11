Kinga Dobrzyńska NIE JEST już szefową "Pytania na Śniadanie"! Wiadomo, kto zajął jej miejsce

Na początku 2024 roku ogłoszono, że nową szefową "Pytania na Śniadanie" została Kinga Dobrzyńska. Kobieta z Telewizją Polską związana jest od ponad trzech dekad. Zaczynała w programie "Ciuchcia", następnie do 2016 roku z przerwami pracując jako wydawca TVP Info. Reżyserowała także formaty dla TVP 2 oraz Polsat Play.

Zgłosiliśmy się do Kingi Dobrzyńskiej o komentarz w sprawie kolejnych rewolucji w paśmie śniadaniowym. Niedawna szefowa śniadaniówki powiedziała nam, żeby nie dzwonić do niej z pytaniami o TVP czy "Pytanie na Śniadanie", bo to już "nie jej świat".