TYLKO NA PUDELKU: Dawny prezenter "Pytania na Śniadanie" WRACA do programu! "To nie koniec zmian"

Ostatnio w "Pytaniu na Śniadanie" doszło do kolejnych zmian – ekipa przeniosła się do nowego studia. Poprawiły się także wyniki oglądalności. Jak dowiedział się Pudelek, w ubiegłym tygodniu śniadaniówka TVP wygrywała z "Dzień dobry TVN" od wtorku do piątku oraz w ostatni poniedziałek. W listopadowe weekendy z kolei pokonała "halo, tu Polsat". Być może to skłoniło nowe władze do zatrudnienia byłej gwiazdy.