TYLKO NA PUDELKU: Szykuje się wielki powrót w "The Voice of Poland"? "Pojawił się na giełdzie nazwisk NOWYCH TRENERÓW"

Gdy program telewizyjny trzyma się na antenie tak długo, jak w przypadku The Voice of Poland , pewnego rodzaju odświeżenie formatu staje się z czasem nieuniknione. Najczęściej objawia się to w wymienieniu składu jurorów i prowadzących. Za kulisami już od jakiegoś czasu mówiło się, że czołowy program rozrywkowy TVP2 właśnie szykuje się na tego rodzaju rewolucje. Ponoć nikt nie może być pewien swojej posady.

Twardy reset w "The Voice of Poland". Nowe nazwisko ujawnione

Źródło z TVP twierdzi, że The Voice of Poland pragnie pozyskać do "dorosłej" edycji programu jurora kojarzonego do tej pory z The Voice Kids. Co ciekawe, na ekranie ponoć nie zobaczymy żadnej scenicznej "diwy" pokroju Górniak czy Steczkowskiej.